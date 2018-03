Le immagini delle telecamere a circuito chiuso di un hotel di Taipei hanno permesso alla polizia di incastrare Chan Tung-kai, 19 anni, per l’omicidio della sua fidanzata, Poon Hiu-wing, di un anno più grande. La ragazza è stato trovato morta in un campo pochi mesi dopo aver scritto online: "Ha detto che sarò la sua prima e la sua ultima ragazza". Nei filmati di videosorveglianza si vede il presunto assassino che trascina una valigia che presumibilmente contiene il corpo della sua ragazza assassinata. In un altro video di qualche ora prima si vede la coppia, proveniente da Hong Kong, che arriva in hotel insieme durante la mattina del 17 febbraio.

Poon è stata dichiarata scomparsa dalla sua famiglia il 5 marzo e il suo corpo è stato ritrovato nella capitale di Taiwan, Taipei, otto giorni dopo. Secondo gli inquirenti, Chan ha soffocato la sua ragazza usando un cuscino nella loro stanza d'albergo, per poi tornare a Hong Kong da solo il giorno del presunto omicidio. Le autorità locali lo hanno rintracciato e arrestato con l'accusa di furto il 13 marzo dopo averlo trovato in possesso della carta di credito della fidanzata. Quello stesso giorno è stato rinvenuto il cadavere della donna in un campo vicino alla stazione della metropolitana Zhuwei.

Le autorità taiwanesi hanno chiesto che Chan venga estradato a Taipei per rispondere alle accuse, ma il caso si sta dimostrando un vero e proprio enigma legale per la polizia di entrambe le nazioni poiché attualmente non esiste alcun accordo di estradizione tra Hong Kong e l'isola auto-governata. Potrebbe quindi rendersi necessaria una legge speciale provvisoria per venire a capo del problema.