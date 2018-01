Ennesimo dramma della strada nella serata di domenica in Sardegna. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale avvenuto a Decimoputzu, nella provincia del Sud Sardegna. Il dramma si è consumato intorno alle 21 sulla strada che collega Decimoputzu a Villacidro, in località Su Pranu, quando la Renault Clio condotta dal 23enne, per cause ancora da accertate, è uscita fuori strada, ribaltandosi più volte. La vittima è il giovane Mirko Pintus, residente proprio a Decimoputzu, che stava viaggiando in auto insieme ad un amico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due ragazzi sembra stessero rientrando a casa dopo un pranzo in agriturismo in compagnia di alcuni amici quando è avvenuto l'incidente. La vettura sarebbe uscita dalla carreggiata lasciando prima sull’asfalto una strisciata di frenata, come se avesse trovato davanti un ostacolo, e finendo poi la sua corsa a una decina di metri di distanza, su un canneto. Nell'impatto i due giovani sarebbero stati sbalzati parzialmente dall'abitacolo.

Ad avere la peggio è stato il povero Mirko. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, infatti, per lui non c'era più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. L'altro ragazzo invece è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuco, che hanno aiutato a estrarre i due giovani dalle lamiere contorte dell'auto, e i carabinieri della Compagnia di Iglesias che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta del'incidente. A questo scopo il magistrato di turno ha anche disposto gli esami tossicologici e alcolemici su entrambi i giovani coinvolti.