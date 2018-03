È gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì mattina lungo la Statale 196 a Villacidro, in Sardegna. Due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Le vittime sono una donna di origine cubana di sessantatré anni e un uomo di quarantacinque. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, si tratta di madre e figlio. La donna è morta sul colpo a seguito dell’impatto frontale tra due veicoli mentre l’uomo è deceduto al Brotzu, dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate, poco dopo l’incidente. Entrambi, da quanto ricostruito, erano a bordo di una Fiat Panda vecchio modello. Oltre alle due vittime si contano anche due feriti: ricoverata all’ospedale di San Gavino c’è un’altra donna cubana di quarantasette anni, che sarebbe la figlia e sorella delle vittime. Ferito inoltre il conducente dell’altra auto, una Audi A3, coinvolta nel tragico incidente: si tratta di un uomo di trentasei anni di Arbus. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente – I carabinieri di Villacidro stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente mortale. Tra le ipotesi c'è quella che la Fiat Panda, con a bordo i tre cubani, si sarebbe immessa sulla Statale da un incrocio proprio mentre arrivava l’altro veicolo. Dopo il violento impatto, le due auto avrebbero urtato di striscio un'altra vettura e poi si sono fermati a bordo carreggiata. Gli inquirenti hanno ascoltato alcuni testimoni che hanno assistito allo schianto. Già in passato quella strada era stata teatro di incidenti simili.