Un anziano sacerdote è stato aggredito nella serata di domenica a Selargius, nell'hinterland di Cagliari. Un giovane ha sfondato la porta di casa del religioso e lo ha accoltellato all’addome prima di far perdere le sue tracce in sella a una bicicletta. Il sacerdote vittima dell’aggressione è don Guido Rossandich, ottanta anni. L’anziano è stato trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione si è consumata intorno alle 23.30 di domenica sera, nella casa del sacerdote in via San Martino. Poche ore dopo l’attacco è stato arrestato da una pattuglia del Nucleo radiomobile di Quartu il presunto aggressore: si tratta di un giovane di ventuno anni, E. F., che vive nella stessa zona del sacerdote.

Ferito anche il giovane fermato per il tentato omicidio – Secondo i carabinieri, che hanno proceduto al fermo e indagano sull'episodio, il gesto sarebbe legato alle instabili condizioni psichiche del ragazzo. Da quanto emerso, quando è stato preso dai militari il giovane presentava lesioni alla mano destra probabilmente procurate durante una colluttazione col sacerdote. Il ventunenne è stato quindi portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, per poi essere trasferito nel carcere di Uta (Cagliari).