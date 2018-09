Ci sarebbe un'inchiesta della Guardia costiera sull’assurdo litigio scoppiato nel mare di Villasimius, davanti agli scogli dell'Isola dei Cavoli, in Sardegna. Un alterco per motivi ancora da chiarire si è trasformato in un attracco con rissa e un uomo gettato in mare, come si vede nel video girato da uno dei turisti coinvolti: diportista in gommone mostra tutta la sua rabbia nei confronti degli occupanti della barca per ragioni che la magistratura dovrà appurare, anche se il tubolare destro del natante appare sgonfio, forse per un contatto con l’altra imbarcazione, decisamente più grossa. L’uomo sul gommone tenta più volte l’assalto ai “rivali” al grido di “Se salgo a bordo vi ammazzo tutti”. La prima volta non gli riesce, la seconda ha successo: sale a bordo, ma viene affrontato e scaraventato in mare da un membro dell’equipaggio dell’imbarcazione, non prima di aver minacciato tutto il gruppo. A quel punto, si sentono i turisti esclamare: “Ora prendi il gommone e vai a casa”. Con l’uomo finito in mare si nota il gommone che, a marcia inserita, procede in solitaria verso gli scogli dell’Isola dei Cavoli. Nel frattempo, si odono le risate dei turistiAl rientro a terra, comunque, sarebbero stati allertati i militari della Capitaneria di Villasimius.

Il comportamento dell'uomo anziano è stato pesantemente criticato sui social network, ma alcuni hanno sostenuto che i turisti avrebbero dovuto tornare ad aiutarlo. Un utente ha scritto: "Ho un'esperienza di un amico che è andato alla deriva in mare e non è mai tornato indietro. Certo, potrebbero avere tutte le ragioni di questo mondo, ma lasciare un uomo lì non è una buona cosa”. Un secondo ha scritto: "Aspettate almeno che l'uomo sia al sicuro!". Un altro ha aggiunto: "Penso che siano giustificati nella loro reazione, visto che li ha avvicinati violentemente per aggredirli. Ma come marinai, penso che ci sia un obbligo morale di aiutare chiunque sia caduto in mare”.