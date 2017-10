"La vita e' bella e sorriderà… di nuovo. Tanti auguri amore mio. Ho sbagliato! Ti prego perdonami". Il manifesto, anzi i manifesti, sono stati stampati a Villamassargia, nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo, o la donna, ha fatto comparire per tutto il paese l'enorme messaggio d'amore, stampato su enormi manfesti appesi nelle zone di affissioni pubbliche assegnate dal comune. L'innamorato, o l'innamorata (l'identità è ancora sconosciuta), ha deciso di superare se stesso per chiedere scusa all'ex.

Ha prima chiesto il permesso di affissione all'ufficio omonimo del Comune , poi dopo l'ok all'utilizzo degli spazi e dopo la valutazione del testo ha ottenuto l'autorizzazione. Le strade del piccolo comune al sud della Sardegna, solo 3.615 abitanti, sono state letteralmente tappezzate con i manifesti di perdono in oltre 50 punti diversi. La sindaca di Villamassargia Debora Porrà, contattata dall'ANSA, spiega che i manifesti "rimarranno affissi dieci giorni. È una questione privata, non voglio commentare". In paese intanto non si parla d'altro da giorni anche perché non si conosce né l'autore del manifesto né il suo destinatario.