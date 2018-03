C’è un nuovo caso di meningite in Sardegna: un ragazzo 19enne originario di Gesico, piccolo centro in provincia di Cagliari, si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico di Monserrato: sono stati riscontrati i sintomi dell’infezione meningococcica, forte mal di testa e febbre alta, la stessa che nei giorni scorsi aveva provocato la morte, nel capoluogo sardo, del 20enne Giovanni Mandas.

Il ragazzo di Gesico è giunto d’urgenza nella notte tra il 22 e il 23 marzo, in ambulanza, al Policlinico di Monserrato, dopo essere stato al pronto soccorso di Isili. I risultati degli esami effettuati sono arrivati questa mattina e hanno confermato la prima ipotesi di meningite, motivo per cui è subito scattata la profilassi per le persone con le quali il giovane è venuto a contatto nelle ultime ore. Il giovane recentemente si era sottoposto alla profilassi prevista in questi casi dopo aver avuto contatti con un coetaneo della Trexenta.

C'è un focolaio di meningite nel cagliaritano. Lo ha confermato ai giornalisti Giorgio Carlo Steri, responsabile del settore Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Ats Assl di Cagliari dopo gli ultimi due casi, di cui uno mortale. "È il secondo caso di malattia invasiva batterica quindi si può dire che c'è stato un focolaio – spiega il direttore – sicuramente non è una epidemia, siamo all'interno dei casi attesi. Gli ultimi due avvenuti in un periodo di tempo ristretto e nello stesso luogo".

Dall’inizio dell’anno sono state tre le vittime causate da meningite in Sardegna. Oltre al 20enne cagliaritano, il mese scorso a Sassari ha smesso di battere il cuore di una donna di Golfo Aranci di 79 anni. Stavolta per meningite da pneumococco, non contagiosa. In precedenza il 9 gennaio il meningococco di tipo B, aveva aggredito e ucciso Luca Pisano, 19 anni, di Tortolì.

Un altro decesso è stato segnalato a Firenze: un uomo di 80 anni è morto nella notte tra lunedì e martedì scorsi all'ospedale San Giovanni di Dio per una sepsi fulminante causata da menigococco di tipo C. Da quanto appreso, l'uomo non era vaccinato. L'Azienda sanitaria ha confermato la notizia. Si tratta del terzo decesso nel 2018, in Toscana, su 5 casi di meningite, di cui 4 di tipo C.