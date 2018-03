Le elezioni politiche svoltesi domenica 4 marzo hanno consacrato la vittoria della coalizione di centrodestra ma soprattutto la leadership della Lega guidata da Matteo Salvini. Nel complesso, nonostante il Movimento 5 Stelle sia riuscito a totalizzare il 32% circa dei consensi elettorali senza il sostegno di alcun tipo di alleanza, il centrodestra composto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia ha riscosso in coalizione il maggior numero di consensi elettorali, pari al 37% circa delle preferenze. Il quadro restituito dalle urne, però, è piuttosto complicato perché conti alla mano né il centrodestra a trazione salviniana né il Movimento 5 Stelle hanno raggiunto il numero minimo di seggi che consentirebbe loro di contare su una solida e autonoma maggioranza di governo, dunque i giochi sono ancora aperti e nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Raggiunta da Fanpage.it, l'onorevole Daniela Santanché, eletta nelle file di Fratelli d'Italia, ha commentato i risultati elettorali della coalizione, auspicando che il capo dello Stato proceda con il conferimento dell'incarico da presidente del Consiglio a Matteo Salvini.

Onorevole Santanché, che giudizio dà a questa competizione elettorale e come vede il sorpasso della Lega su Forza Italia?

Intanto per quanto riguarda Fratelli d'Italia, siamo molto soddisfatti perché abbiamo raddoppiato i voti e abbiamo fatto il 500% in più sui gruppi parlamentari perché eravamo in nove mentre invece adesso andremo sia alla Camera che al Senato con una bella pattuglia, quindi c'è molta soddisfazione per il risultato. Per quanto riguarda il fatto che la Lega abbia superato Forza Italia, bisogna riconoscere un grande merito a Matteo Salvini, che ha preso le redini di un partito che non arrivava al 4% e l'ha portato al 17% cavalcando i temi che più stanno a cuore agli italiani come l'immigrazione, la sicurezza, la classe media, le partite iva. È stato dunque molto bravo, ma anche noi come coalizione siamo molto soddisfatti perché siamo comunque la prima coalizione al 37% e solo qualche mese fa questo risultato era impensabile. Credo quindi che ora il centrodestra debba lavorare, debba stare unito e rispondere ai tanti bisogni degli italiani.

Secondo lei il centrodestra ha intercettato il malcontento degli italiani?

Assolutamente sì, poi come abbiamo sempre detto noi di Fratelli d'Italia il Movimento 5 Stelle non è altro che un'altra faccia della sinistra e infatti i voti che mancano al Partito Democratico sono stati travasati e sono andati ai 5 Stelle.

Ma come vede lei questo exploit del Movimento 5 Stelle che ha raggiunto oltre il 30% dei consensi?

Come detto, il Movimento 5 Stelle altro non è che l'altra faccia del Partito Democratico. Il Pd non è stato votato perché ha fatto disastri in questo Paese e gli elettori hanno preferito scegliere i 5 Stelle per provare qualcosa di nuovo. Rimane però il fatto che il centrodestra è la prima coalizione di questo Paese e ora dunque vediamo quello che succederà.

Lei ora si aspetta che il presidente Mattarella dia l'incarico a Matteo Salvini, anche visti i patti interni alla coalizione?

Beh, c'erano dei patti e chi avrebbe preso un voto in più avrebbe deciso il candidato premier. Noi siamo gente seria e ora questi patti si rispettano.