A Sanremo, la città che ogni anno ospita il festival della canzone italiana, c'è un regolamento comunale che fa discutere. È un provvedimento che limita – proprio in uno dei templi della musica italiana – le esibizioni degli artisti di strada. Tra le altre cose, secondo questo regolamento si possono esibire per strada solo i musicisti che hanno frequentato il conservatorio e che hanno sostenuto almeno tre esami, oppure quelli che sono iscritti alla Siae come autori. La Federazione Nazionale Arti in Strada (Fnas) ha impugnato il regolamento al Tar della Liguria e per gli artisti di strada è arrivata una prima vittoria. Dopo il ricorso, infatti, il Tar ha sospeso il provvedimento: “Sembrano produttive di danno grave e irreparabile le disposizioni del regolamento impugnato – si legge nelle motivazioni del Tribunale -. Si accoglie parzialmente l'istanza e si dispone la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni regolamentari, restando fermo il divieto dell'utilizzo di basi musicali amplificate”. La prossima udienza è prevista in camera di consiglio il 28 febbraio.

Intanto esultano quelli della Fnas che volevano la sospensione del regolamento “in ragione dell'inizio imminente del Festival e del grave danno che gli artisti avrebbero subito a seguito della impossibilità di esibirsi a Sanremo nel periodo di maggiore affluenza annua”. “Giù le mani dall'arte di strada: a Sanremo, come in tutto il Paese. Al Tar abbiamo riportato una prima vittoria, la normativa approvata dal Comune ligure, ora sospesa, viola inoltre alcuni diritti costituzionali in tema di libertà delle arti e delle scienze, nonché di promozione e tutela della cultura”, così la Federazione Nazionale Arti in Strada. Per il 6 febbraio la Fnas ha organizzato una giornata di sensibilizzazione in difesa dell’arte di strada che si terrà dalle 13 alle 18 in un luogo centrale della città dei fiori con artisti provenienti da varie città italiane e continua la protesta in rete con l’hashtag #Sanremononmivuole con cui chiede l'adesione agli artisti in tutto il territorio nazionale.