Alla fine si è resa necessaria l’amputazione del piede per Amanda Embriaco, l’impiegata di 25 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in moto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sull’Aurelia, in corso Marconi, a Sanremo. La giovane, molto conosciuta in città per essere figlia di un’agente della polizia municipale e di un noto ristoratore scomparso prematuramente da qualche anno, era stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure.

I medici hanno preferito evitare conseguenze peggiori che avrebbero messo a repentaglio la vita di Amanda, asportando così l’arto sinistro rimasto lesionato nello scontro frontale con un furgone che viaggiava sulla corsia di marcia opposta a quella della 25enne (l’incidente è avvenuto all’altezza della curva di Divani&Divani che immette sul rettilineo di Capo Nero). L’urto è stato violentissimo tanto che la ragazza è stata sbalzata dal sellino per poi rovinare sull’asfalto. All’arrivo dei soccorritori le condizioni sono apparse subito molto seri, anche se la giovane non è mai stata in pericolo di vita. I Carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica del grave incidente.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente, anche per accertarne le responsabilità, mirano a risalire alla velocità e alla posizione del furgone e dello scooter nel momento in cui si è verificato l’impatto. Gli investigatori hanno raccolto anche diverse testimonianze. Come detto, Amanda è molto famosa a Sanremo. Amici e parenti stanno facendo il tifo per lei con tanto messaggi di incoraggiamento lasciti sulla sua bacheca Facebook.