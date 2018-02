"Bravissimi. A voi le migliori cose, con affetto, con un bacio dal cielo… e un sorriso". Lino Aldrovandi, padre di Federico, il giovane ucciso nel 2005 in un parco di Ferrara durante un controllo di polizia, ha fatto i complimenti su facebook alla band bolognese Lo Stato Sociale per il secondo posto conquistato al Festival di Sanremo. "Di loro – scrive – ho un dolcissimo ricordo, quando il 20 settembre 2014 parteciparono in via Ippodromo al concerto ‘Musica per Federico'". Aldrovandi ha pubblicato i link a due interviste dei musicisti rilasciate al Fatto Quotidiano e a Radio Città Fujiko, datate 19 e 20 settembre 2014, e un video di un loro brano, ‘Abbiamo vinto la guerra', "dove a Federico e non solo a lui, vengono dedicate alcune strofe utili a riflettere…". "La prima canzone del nostro primo disco – ricordava allora Lodovico ‘Lodo' Guenzi – ha un verso della prima strofa che dice ‘Federico se n'è andato via da solo' ed è, ovviamente, per lui. Come tanto altro, del resto. Perché questo nostro coetaneo non ha mai smesso di camminarci affianco. Perché la sua fine terribile è stata l'inizio per quasi tutto ciò che siamo noi cinque assieme".

E sempre Lo Stato Sociale – una delle grandi sorprese del Festival – è stato protagonista di un altro curioso episodio avvenuto oggi. La band ha infatti espresso solidarietà a tre operai Fiat dello stabilimento di Pomigliano (Napoli) che hanno cercato di irrompere sul tir di "Radio 2", in piazza Borea d'Olmo, a Sanremo, di fronte al Teatro Ariston, per contestare durante una trasmissione. Sono stati fermati dai poliziotti. Stando a quanto ricostruito, sembra che i tre volessero interrompere la diretta radiofonica per leggere un comunicato. Si tratta delle stesse persone (ne manca una quarta) che ieri hanno mostrato uno striscione in piazza Colombo, durante una breve e pacifica protesta. I tre operai sono stati identificati e per loro è stato disposto il foglio di via per tre anni da Sanremo. "Non siamo esperti giuristi ma ci sentiamo di esprimere loro la nostra solidarietà, conoscendo la bontà delle loro intenzioni", hanno scritto i membri de Lo Stato Sociale.