in foto: Foto di repertorio.

Paura alle prime luci dell'alba di questa mattina, domenica 31 dicembre, a Bajardo, paese dell'entroterra di Sanremo, dove intorno alle 08:30 si è verificato un terribile scoppio all'interno di un palazzo in via Roma, la strada principale del borgo. Secondo una prima ricostruzione fornita dai vigili del fuoco, immediatamente intervenuti sul luogo, si sarebbe trattato di una esplosione provocata da una bombola di gas, che ha fatto crollare, inoltre, una parte dell'edificio.

Al momento, sono due le persone che risultano disperse, mentre un anziano, di 77 anni, è rimasto intrappolato sotto le macerie, le cui condizioni sarebbero gravi ma sarebbe non in pericolo di vita. Per soccorrerlo è stato mobilitato anche l’elisoccorso dei Vigili del fuoco di Genova. Sono almeno una decina le abitazioni evacuate per motivi di sicurezza. L'edificio nel centro storico, su due piani, in pietra, è andato completamente distrutto e sono stati lesionati anche altri immobili vicini, oltre alla vetrina di un vicino ristorante. "Almeno tre – ha detto il sindaco del piccolo centro, Francesco Laura – sono gli stabili rimasti gravemente lesionati". Sul posto sono presenti mezzi dei vigili del fuoco e personale sanitario del 118, mentre gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.