Da questa mattina all'alba a Sanremo è scattata una vera e propria caccia all'uomo dopo che un detenuto, accompagnato all'ospedale della città, è riuscito ad evadere con le manette ai polsi. L'uomo stava scontando una condanna definitiva nel penitenziario di Villa Armea per tentato omicidio, ma era stato condotto nel nosocomio per una sospetta tubercolosi. Il 24enne, di nazionalità marocchina, si sarebbe sottratto alla custodia degli agenti di polizia penitenziaria che lo stavano sorvegliando con una scusa banale. Avrebbe raggiunto l’uscita dell’ospedale Borea, sulla prima collina di Sanremo, imboccando a piedi una mulattiera che conduce verso il centro.

Immediatamente gli agenti hanno fatto scattare le ricerche, ma l’evaso ha fatto perdere le tracce tra via Volta e la zona del Palafiori. Nelle ricerche sono state attivate polizia penitenziaria, carabinieri e polizia. La foto del detenuto è stata trasmessa a tutti gli uomini in servizio a Sanremo, anche polizia municipale. Si teme che possa essere pericoloso, visti i suoi trascorsi criminali e una condanna che terminerà solo nel 2030. I fatti per i quali è detenuto erano avvenuti a Genova nel 2012, quando Abdelhamid Salmane (questo il nome dell'evaso) accoltellò quattro ragazzi. Probabile che come prima cosa l’evaso cercherà di sbarazzarsi delle manette. Attivate, in tempo reale, anche ricerche attraverso il sistema di video sorveglianza che controlla tutto il centro di Sanremo.

Non è tardato ad arrivare il commento del segretario Michele Lorenzo del Sappe (sindacato della Polizia Penitenziaria): “Come è possibile che la Direzione consenta l’uscita di 4 detenuti per l’invio a visite mediche presso l’ospedale con una scorta ridotta, cioè di soli 5 agenti di cui un autista (sarebbero dovuti essere almeno 8). Non è possibile che per la nostra amministrazione sottovaluti la pericolosità dei detenuti, in questo caso un detenuto arrestato per tentato omicidio, furto, spaccio di stupefacenti, con fine pena 2030, da un curriculum detentivo sempre riottoso e violento lo si accompagni in ospedale in sotto scorta”.