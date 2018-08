Aveva chiamato i soccorsi perché si era accorta che stava sanguinando mentre era a 35 settimane di gravidanza e sul posto era stata inviata un'ambulanza. Dopo aver constatato la situazione, però, erroneamente i due sanitari intervenuti sul posto hanno valutato la situazione come non urgente e hanno condotta in ospedale senza sirene né lampeggianti. Una decisione che ora una inchiesta interna ha stabilito tra le cause che hanno ritardato i soccorsi alla donna che poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria ha perso la bimba che aveva in grembo. È quanto accaduto ad Oldham, contea della Grande Manchester in Inghilterra, dove la donna, Sarah Grimes, è residente.

Secondo l'inchiesta. la bambina avrebbe avuto molte più possibilità di sopravvivenza se l'equipaggio del Servizio di ambulanza fosse arrivato all'ospedale appena 15 minuti prima. I paramedici invece prima avrebbero trascorso molto tempo a casa della signorina quando i protocolli per simili casi impongono un intervento di massimo dieci minuti, poi avrebbero deciso di non azionare i segnali luminosi e sonori, viaggiando nel traffico cittadino come una normale vettura per portarla in ospedale. Secondo l'inchiesta, con tutti i segnali accesi avrebbero potuto dimezzare il tempo di viaggio visto che era ‘ora di punta. I due paramendici dal loro canto hanno spiegato che dalla valutazione dei segnali e dalle risposte della donna credevano che si fosse "stabilizzata". I medici del Royal Oldham Hospital hanno riferito che non vi era "nessun senso di urgenza" da parte dei paramedici al loro arrivo, quasi mezz'ora dopo aver lasciato la casa di Grimes ma all'arrivo la donna è stata portata di corsa in sala operatoria per un cesareo di emergenza in pochi minuti che però non è riuscito a salvare la bimba.