Sandro Pertini: da Partigiano a Presidente, la mostra che racconta il presidente più amato

Il settenato del presidente della Repubblica più amato dagli italiani, dal Sisma dell’Irpinia a Vermicino, fino ai mondiali in Spagna del 1982. “Sandro Pertini: da Partigiano a Presidente” è la mostra in programma dal 20 gennaio al 18 febbraio nel castello dei Conti Guidi di Poppi in provincia di Arezzo.