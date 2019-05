È svolta nelle indagine sull'atroce morte di Sesto Grilli, il pensionato trovato morto, legato e imbavagliato all'interno della sua abitazione di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino, la notte del 17 marzo scorso, probabilmente dopo una rapina finita male. Dopo un mese e mezzo di indagini serrate, infatti, i carabinieri di Pesaro hanno arrestato nelle scorse ore quattro persone in connessione col delitto. Si tratta di quattro uomini originari della Calabria ma residenti tra Marche ed Emilia Romagna. A incastrarli, secondo le prime notizie, sarebbero stati i vari filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e soprattutto le tracce genetiche di dna lasciate sul luogo dell'accaduto.

Gli inquirenti, infatti, dopo aver visionato ore di filmati delle telecamere di sorveglianza installate lungo il percorso fatto quella notte dai malviventi ed esaminato il traffico dei ripetitori telefonici, hanno individuato quattro persone e hanno iniziato a pedinarle. Successivamente, grazie ad alcuni escamotage, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno avvicinato i quattro ed acquisito di nascosto i loro campioni biologici, consegnati poi ai R.I.S. di Roma che hanno potuto isolare i profili genetici per il confronto con i reperti della scena del delitto. Per i quattro, uno individuato a Pesaro, due nel Bolognese e uno in provincia di Crotone, è scattata così la richiesta di arresto firmata dal Gip.

La vittima di 74 anni, secondo i risultati dell'autopsia, sarebbe stata picchiata e seviziata dalla banda di malviventi e infine lasciata in agonia da sola a soffrire in maniera atroce prima di morire. Il gruppo di aggressori ha sorpreso l'anziano al suo rientro a casa dopo una serata trascorsa con amici. Drammatica la sequenza di colpi e violenze di cui è stato vittima l'uomo, ricostruita sempre dalle indagini post mortem sulla salma. Il settantaquattrenne sarebbe stato tramortito con violenti colpo in testa e al volto con un attizzatoio che gli hanno fatto perdere anche molto sangue, poi è stato legato con una corda a una sedia e infine imbavagliato con del nastro adesivo in maniera così stretta che è rimasto soffocato.