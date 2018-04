in foto: Pietro Bellè, 33 anni (Facebook).

Tragedia ad Asciano, frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, dove nella serata di ieri, giovedì 26 aprile, intorno alle 21:30 un giovane di 33 anni è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso mentre giocava a calcio con i suoi amici. È successo sul campo del "Five to Five". La vittima si chiama Pietro Bellè: stando a quanto raccontato dai suoi compagni, il ragazzo avrebbe detto loro di sentirsi affaticato così ha chiesto un cambio e si è seduto in panchina dove gli sono stati portati acqua e zucchero. Una volta rientrato negli spogliatoi, però, la situazione è rapidamente degenerata. Pietro si è accasciato al suolo ed ha perso i sensi.

Inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dai suoi amici. Nel frattempo, è stato chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza con medico ma l'equipe sanitaria, nonostante tentasse il tutto per tutto anche con il defibrillatore, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso, avvenuto probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono arrivati successivamente i carabinieri, che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Pietro non aveva problemi di salute evidenti, anche perché svolgeva la professione di bagnino in una piscina a San Giuliano Terme. Sotto choc non solo i compagni che giocavano con lui ma anche il resto del centro sportivo, che ha fatto arrivare alla famiglia del 32enne un messaggio di cordoglio tramite la pagina ufficiale Facebook: "Ancora sotto choc per l'accaduto di questa assurda serata – si legge -, desideriamo porgere le più sentite condoglianze ai familiari e conoscenti dello sfortunato ragazzo. Che la terra ti sia lieve".