San Gennaro e la preziosa mitra del tesoro: un antico miracolo degli orafi napoletani

Nella giornata in cui si festeggia San Gennaro e si prega per il miracolo, riscoprire la sua storia è doverosa: come quella, poco conosciuta, legata ai suoi gioielli. Non tutti sanno che la mitra venne realizzata dagli orafi napoletani, raro e prezioso esempio di una storia iniziata con Carlo d’Angiò.