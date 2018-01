Martina Pagnetti, assessore del Comune di San Costanzo, in provincia di Pesaro Urbino, è morta ieri mattina all'ospedale Santa Croce di Fano. La donna ha dovuto arrendersi a una gravissima malattia contro la quale combatteva da tempo. Laureata in economia, nel 2014 ha deciso di candidarsi alle elezioni comunali e visto il buon risultato raggiunto ha ottenuto la fiducia del sindaco Margherita Pedinelli, che l'ha voluta in giunta, attribuendole l'importante incarico di seguire le politiche sociali.

Proprio il primo cittadino, adesso, esprime il suo grande dolore e quello dell'intero paese. “Martina era una ragazza straordinaria. Era impossibile non volerle bene e non lasciarsi trascinare dal suo modo unico di immergersi nella comunità e di vivere un rapporto autentico con le persone. Prima ancora che un bravo assessore, sempre molto attenta ai temi che riguardavano le fasce più deboli della nostra società, in particolare gli anziani e i diversamente abili, perdo un’amica preziosissima, una ragazza speciale, che continuerà ad avere un posto importante nel mio cure, così come, ne sono sicura, in quello di tantissimi altri sancostanzesi”.

Martina era sposata con Roberto Vitali, e oltre al marito lascia il padre Roberto, comandante della polizia municipale, la mamma Daniela e il fratello Nicola di 32 anni. “Sapevamo che da questa estate la malattia aveva avuto una recrudescenza, che l’ha costretta a diradare sempre di più la sua presenza in municipio – riprende la Pedinelli -, ma tutti speravamo che Martina ce la potesse fare. Invece ieri mattina è arrivata la notizia che mai e poi mai avrei voluto sentire. E’ davvero una cosa terribile”.