"Umberto Bossi ha ancora la scorta? È il ministero dell'Interno che decide queste cose, non essendo ancora premier non dipende da me chi ha e chi non ha la scorta". La polemica l'ha lanciata il leader della Lega Matteo Salvini, durante un'intervista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. La domanda è stata posta dall'altro ospite presente, Gianluigi Nuzzi, in studio coi conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Al leader della Lega viene chiesto se sia giusto togliere la scorta a Umberto Bossi, e lui spiega: "No, io la toglierei a Saviano, perché è assolutamente immotivata. A parte che gli accompagnatori di Bossi li paghiamo noi della Lega, non so se ha ancora la scorta. Ci sono" – ha detto Salvini – "2500 personalità sotto scorta in Italia di cui più della metà magistrati, molti dei quali la meritano, altri assolutamente no". Una cifra esatta non ce l'ha: "Non faccio numeri ma dico che in Gran Bretagna e Francia ne hanno un centesimo quindi sicuramente c'è da tagliare. L'altra sera ho visto un servizio su decine di poliziotti e carabinieri che vigilano sulla tranquillità della villa del papà della Boschi. Tutti i papà meritano una vita tranquilla, ma mi domando che senso abbia e quanto costi questa vigilanza". E secondo Salvini andrebbe tolta.

Non è la prima volta che Salvini fa riferimento alla scorta "superflua" del giornalista, e ha già dichiarato altre volte di volerla eliminare. La scorsa estate in un botta e risposta sulla questione migranti e sulla presunta collusione tra scafisti e Ong, Salvini aveva attaccato Saviano, per difendersi dalle accuse di razzismo che gli aveva indirizzato lo scrittore: "Secondo quel poveretto (di spirito, non di conto corrente) di Saviano io sono (quindi voi siete) razzista, ignorante, farneticante, sgrammaticato. Se andiamo al governo, dopo aver bloccato l’invasione, gli leviamo anche l’inutile scorta. Che dite?".

In realtà il Carroccio al "Senatur" ha già tagliato due collaboratori, che dopo il malore che ebbe nel 2004, servivano per condurlo in giro e nelle sedute in Parlamento: poche settimane fa è stato visto in Aula scortato dal secondogenito Renzo Bossi, in veste di accompagnatore.