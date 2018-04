Dopo il vertice ad Arcore tra i leader del centrodestra e la nota congiunta diffusa da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, nella quale i tre ribadiscono che a governare debba essere il centrodestra e che la loro coalizione debba esprimere il presidente del Consiglio, il segretario della Lega torna ad affermare gli stessi principi in un post su Facebook. “Vorrei, finalmente, un governo scelto dai cittadini”, esordisce sui social network, spiegando: “Se il voto degli italiani conta, è giusto che la coalizione che ha preso più voti abbia la responsabilità di governare”. Allo stesso tempo, comunque, Salvini assicura di essere pronto a riprendere da subito il dialogo con tutti gli interlocutori, a partire da Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5 Stelle. Ma assicura che non farà mai parte di un governo con il Pd. E se non ci dovessero essere i numeri per governare l’ipotesi migliore, secondo Salvini, è quella di “tornare ad ascoltare gli italiani”.

Salvini ribadisce le priorità del centrodestra e che dovrebbero essere le stesse del prossimo governo: “Cancellare la legge Fornero, tagliare sprechi e burocrazia, difendere l’Italia dalle disastrose politiche europee, ridurre le tasse a famiglie, lavoratori e imprenditori, garantire il diritto alla legittima difesa, valorizzare comunità e autonomie, controllare i confini ed espellere i clandestini. Si parte da qui, di altro si può discutere”.

Il leader della Lega parla dei prossimi incontri con gli altri leader politici: “In settimana continuerò a dialogare con altri (a cominciare da Di Maio), l’unica cosa che escludo è di fare un governo insieme al Pd, che ha fatto disastri negli ultimi sei anni. Se ci saranno i numeri per governare sarò orgoglioso di farlo, altrimenti meglio tornare ad ascoltare gli italiani”.

Il post di Salvini si chiude con un messaggio rivolto a tutti i protagonisti delle trattative che stanno andando avanti in questi giorni, in vista del secondo giro di consultazioni al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Spero che nessuno voglia perdere tempo o tirare a campare senza fare nulla. Io non vedo l’ora di passare dalle parole ai fatti, di mantenere gli impegni presi con voi!”.

Salvini poco dopo, arrivando a Treviso, ha ribadito quanto già sostenuto sul capo politico del M5s: "Di Maio lo incontro volentieri anche questa settimana. Se invece ci sono dei veti è difficile. C'è una coalizione che ha vinto, finalmente c'è la possibilità di un governo scelto dai cittadini, si parte da questa squadra, da questo programma. Sono disponibile io a incontrare tutti, a partire da Di Maio, perché anche il Movimento 5 Stelle ha preso tanti voti, l'unica cosa che escludo è di fare un governo col Pd, bocciato dagli italiani".

"Sono invece fiducioso – sottolinea – in un governo con il Movimento 5 stelle. Voglio essere fiducioso perché questo è il voto degli italiani, questo il cambiamento che vogliono. Io non devo convincere nessuno. Se tutti vanno avanti con i veti e con i no il governo non nasce. Se ciascuno rinuncia a qualcosa, come ha fatto la Lega, il governo nasce sulle cose da fare, non sugli incarichi".