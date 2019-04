in foto: In foto: una manifestazione del Corpo degli Alpini.

Matteo Salvini è tornato a parlare di un tema molto caro a lui e al suo partito, quello della leva militare obbligatoria. "Da settembre l'educazione civica diventerà materia obbligatoria nelle scuole e inoltre dovremo anche reintrodurre il servizio militare obbligatorio, magari nel Corpo degli Alpini", ha dichiarato il ministro dell'Interno da un comizio tenutosi a Pinzolo, in provincia di Trento. Non sono stati dati però ulteriori dettagli sulla proposta, né sul perché questa abbia coinvolto nello specifico gli Alpini.

Per gli alleati di governo, però, questa proposta sarebbe solamente un ulteriore tentativo di offuscare il vero problema del momento, ossia il caso del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione. "Le stanno provando tutte per distogliere l'attenzione sul tema principale: le dimissioni di Siri. Prima gli attacchi gratuiti alla Raggi, poi la foto di Salvini con il mitra e ancora la reintroduzione della leva obbligatoria. Una dopo l'altra per provare ad oscurare quella che per noi rimanere la notizia principale sulla quale non possiamo soprassedere: l'inchiesta per corruzione che vede il coinvolgimento del sottosegretario Siri": questo quanto comunicato all'Agi da fonti parlamentari Cinque Stelle, che hanno confermato la linea dettata dal capo politico Luigi Di Maio.

"Di mezzo ci sarebbero legami con la mafia. E questo governo non deve avere alcuna ombra, non può essere accostato lontanamente a fatti di corruzione e mafia. Siri faccia un passo di lato e chiarisca", hanno concluso i parlamentari pentastellati. Per Forza Italia, la questione evidenzia ulteriormente la fragilità della coalizione di governo, impantanata in uno scontro continuo. Maria Stella Gelmini, capogruppo del partito alla Camera, scrive su Twitter: "La leva obbligatoria è l'ennesimo argomento per nascondere le divisioni del governo".

Il leader del Carroccio aveva già parlato di una proposta di legge che reintroducesse il servizio di leva: già allora il ministero della Difesa aveva parlato di "un'idea non al passo con i tempi". Oggi, fonti della Difesa tornano a ribadire il messaggio: "Pensiamo al futuro non al passato e del resto la ministro Elisabetta Trenta è già stata molto chiara: il ritorno alla leva obbligatoria è un'idea romantica ma inapplicabile, visto che le dinamiche sono cambiate e oggi il Paese vanta dei professionisti tra le forze armate". L'abolizione della leva obbligatoria fu approvata nel 2000 da Sergio Mattarella, all'epoca ministro della Difesa durante il governo D'Alema. Da quel momento il servizio militare obbligatorio è previsto «solo in caso di guerra o di particolari casi di crisi».

Anche Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa, è intervenuta sulla questione. "Salvini oggi si mette la felpa degli alpini. Dal ministero della Difesa rispondono che non si può fare. Ha ragione la Difesa perché la difesa della patria, che si esplicita in particolare nelle missioni all'estero e nella lotta al terrorismo, ha bisogno di professionalità che non possono realizzarsi con un tempo limitato di formazione", ha commentato la senatrice dem.