Se da una parte c’è il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio che chiede che la presidenza della Camera vada a un esponente del suo partito per abolire i vitalizi, dall’altra c’è il leader della Lega Matteo Salvini che sembra mettere in secondo piano il tema dei vitalizi. “L’emergenza vera è il lavoro”, secondo Salvini. “Il taglio dei privilegi – spiega – lo abbiamo già fatto in passato. Quello che vedremo, con tutti, sono alcune idee per rilanciare il lavoro che possiamo portare insieme in Parlamento”. Per Salvini, quindi, le priorità sono diverse rispetto a quelle messe in primo piano anche oggi da Di Maio, nonostante i due – insieme agli altri leader politici – stiano cercando una convergenza sull’elezione dei presidenti delle Camere.

Salvini risponde a Di Maio per quanto riguarda le trattative sull’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Oggi il capo politico del M5s ha annunciato che avrebbe telefonato a tutti i leader, tra cui lo stesso segretario della Lega. Quest’ultimo replica: “Io rispondo a tutti, per me va bene”. E sempre sulle presidenze delle Camere Salvini sembra essere fiducioso: “Non facciamo nomi e cognomi, portate un po’ di pazienza e risolveremo tutto”.

Allo stesso tempo, da Lamezia Terme, Salvini risponde anche ad alcuni esponenti del Pd che oggi hanno definito un eventuale governo M5s-Lega “pericoloso”: “Gli italiani hanno votato, quindi non ci sono governi pericolosi. Il Pd dovrebbe solo prendere atto di aver perso”. E sulla formazione dell’esecutivo il leader della Lega aggiunge: “Dateci qualche giorno di tempo di tempo per dare agli italiani il governo che si meritano. Nei prossimi giorni lavorerò giorno e notte per dare un governo a questo Paese, un governo che si impegni a dare più lavoro e più sicurezza, più lavoro e meno clandestini. L'Italia che ho in testa chiude le porte ai delinquenti, le apre a chi scappa davvero dalla guerra, ma prima vengono gli italiani, e in Calabria prima vengono i calabresi. Vedremo se ci sarà qualcuno che avrà la voglia, la forza e il coraggio di dare all'Italia il governo che si merita”.