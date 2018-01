"Le candidature sono l'ultimo dei problemi, ma l'intesa la chiudiamo. Alle nostre condizioni, ma la chiudiamo". Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, intervistato da Repubblica, parla delle condizioni per un'intesa con Berlusconi. Sulle candidature Salvini spiega la sua richiesta: "Un mix tra l'ultimo dato elettorale vero, quello delle amministrative 2017, calibrato con una media ponderata di alcuni sondaggi, i più attendibili. Voti veri e voti virtuali".

La seconda condizione è il programma, e in particolare l'abolizione della legge Fornero: "Il nostro programma è pronto. Sulla Fornero non ho sentito parole chiare degli alleati. Io mi candido premier perché la prima cosa che faccio è cancellarla senza remore. E poi, Flat tax, ovvero abbattimento della tassazione. Noi oltre 15 non accettiamo, altro che il 23 di Forza Italia: così tagliamo fuori la metà degli italiani". E proprio sulla Flat tax in una lettera al Corriere della Sera, Salvini ha chiarito la sua proposta: "Nell'introdurre un'aliquota unica occorre ragionare su una percentuale che raggiunga almeno 3 obiettivi: 1) portare il maggior vantaggio fiscale al maggior numero di contribuenti; 2) prevedere scaglioni e deduzioni sufficienti a garantire il rispetto del comma 2 dell'articolo 53 della Carta; 3) garantire una coerente copertura finanziaria"

"I poltronari non li accetterò"- ha detto poi – "A Berlusconi lo ripeterò quando ci vedremo, forse la prossima settimana: limitare al minimo l'apertura agli auto-riciclati. Non ci vengano a proporre nei collegi uninominali presunti responsabili che in questi anni hanno votato fiducia o addirittura fatto parte di governi di centrosinistra".

E sulla questione euro, sulla quale si è espresso ieri anche Berlusconi?: "Resto convinto, al pari di altri insospettabili come il governatore Visco, che l'Euro a queste condizioni sia stato un errore. A cui porremo rimedio". E su una possibile alleanza con con il M5S risponde così: "No, troppa ambiguità da parte loro. Guardano a sinistra, tentennano su Ius soli e Fornero. Il nostro modello sarà il centrodestra di governo in Lombardia, Veneto e Liguria. Non certo quello che sta già naufragando in Sicilia, dove Fi e Pd si sono spartiti tutte le poltrone spartibili". "Mi candido alla Camera", annuncia poi Salvini, "sogno il collegio uninominale in cui corre Renzi. Vuole davvero Napoli? Napoli sia. Oppure contro la Boldrini. O la Boschi ad Arezzo dai truffati Etruria. Vedremo".

Il leader della Lega ha poi ribadito durante una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio federale che in caso dal voto emerga una maggioranza incerta, il suo partito cercherà alleanze "esclusivamente all'interno del centrodestra". E ha aggiunto: "Anzi, chiederò un impegno anti-inciucio a tutti i segretari".