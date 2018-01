“Il problema dell’Italia oggi non è il fascismo o il comunismo ma l’arroganza e l’estremismo islamico”. A dirlo è il segretario della Lega Matteo Salvini che sostiene sia necessaria una “ricognizione di tutte le presenze organizzate islamiche in Italia”. Intervistato da Rtl 102.5, il leader del Carroccio parla anche del programma “scritto e firmato da tutti” gli alleati del centrodestra: “Sulla legge Fornero – dice – è passata la linea della Lega, si parla di azzeramento, sui rapporti con l'Europa c'è scritto che ci impegniamo a difendere il made in Italy e a rivedere i trattati. I dazi? L'Ue ha già 52 dazi, io dico che come Trump difende le lavatrici e i pannelli solari, noi abbiamo il dovere di difendere i nostri prodotti, da quello che mangiamo e beviamo ai giocattoli. Quando sarò al governo andrò in Ue a dire che difendo il lavoro e la salute degli italiani e se servono dei dazi io metto dei dazi”.

Nessun governo tecnico o del presidente per Matteo Salvini: “O siamo autosufficienti e avremo una maggioranza per attuare il nostro programma, oppure ce ne staremo all'opposizione. Non sosterremo mai governi tecnici, alla Monti tanto per intenderci. Staremo lontani dal M5S, da Renzi”, sostiene ancora il segretario della Lega.

L’avversario principale è Renzi, insieme al Pd: “Ha svenduto le aziende italiane e i cittadini italiani”. Ma non solo, Salvini attacca anche Laura Boldrini: “Vede fascisti ovunque mentre gli sbarchi continuano, è la peggior presidente della Camera nella storia della Repubblica italiana. Si è riempita la bocca di parole e nulla è seguito”. E conclude: “Preferisco candidare la Bongiorno che ha aiutato il Parlamento a varare la legge sullo stalking”.

Il segretario della Lega parla anche della sua possibile squadra di governo: “Bagnai, Borghi, o Siri potrebbero esser ministri, sono esperti che già stanno lavorando con noi. Tra l'altro vorrei un ministero per il mare e la montagna per organizzare tutte le attività economiche legate a quei territori”. E non nega che gli piacerebbe molto avere Giulia Bongiorno come ministro della Giustizia.

In tema di pensioni Salvini definisce “ingiusto, immorale e antieconomico chiedere a un infermiere, un poliziotto e un camionista di lavorare fino a 67 anni”. “Con Berlusconi – rimarca ancora – abbiamo fatto un programma scritto e firmato in cui si parla di azzeramento della legge Fornero. Berlusconi può scherzare su quello che vuole ma non sul diritto degli italiani che hanno”. Poco dopo Salvini su Twitter parla invece delle tasse sulle sigarette elettroniche, promettendo di eliminarle in caso di vittoria elettorale: "Con il governo Salvini – scrive su Twitter – via le assurde nuove tasse sulle sigarette elettroniche".