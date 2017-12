"Gentiloni? Non nego che sia una brava persona, ma non ha fatto l'interesse degli italiani e mai avrà il sostegno della Lega". A dirlo è Matteo Salvini, intervistato dai cronisti in occasione della festa invernale del partito. Questa mattina Silvio Berlusconi aveva espresso il suo apprezzamento nei confronti del premier: "Gentiloni continuerà ad essere il presidente del Consiglio in un delicato periodo. È persona gentile e moderata: saprà gestirlo con avvedutezza". Il premier questa sera ha annunciato, durante il Consiglio dei Ministri, la data per le prossime elezioni che si terranno il 4 marzo. Oggi pomeriggio il premier Mattarella ha sciolto le Camere, decretando la fine di questa legislatura.

Salvini si è detto soddisfatto per la comunicazione ufficiale di Gentiloni: "Finalmente. Dopo sei anni di governicchi, di minestroni, di disoccupazione e immigrazione senza controlli, c'è una data, che è storica: sarà un referendum fra chi vuole difendere gli italiani e chi ci ha svenduto all'Europa, alla finanza e alle multinazionali".

Salvini ha poi criticato il bilancio ottimista della conferenza stampa di Gentiloni: "Forse vive nel suo palazzo dorato ma fuori c'è un paese che soffre". E sulla questione delle banche, citata dal premier nel suo discorso, ha aggiunto: "Gentiloni quando parla di banche deve aver vergogna, chiedere scusa e restituire i soldi. Perché hanno ascoltato i banchieri e ammazzato centinaia di migliaia di persone".

E ha ribadito che "chi vota Lega non vedrà mai il suo voto al servizio di grandi coalizioni, inciuci e minestroni". Salvini si riferisce al fatto che il premier si è dimesso, ma da adesso fino al voto resterà a Palazzo Chigi. Questa decisione è stata una conseguenza di una previsione, molto plausibile: dalle prossime elezioni non emergerà un vincitore, e servirà tempo per formare un nuovo governo. E Gentiloni ha spiegato che anche senza un vincitore la situazione "potrà essere gestita" con "senso della misura e senso della responsabilità", come del resto è successo in Germania, Gran Bretagna e Spagna.

Il segretario della Lega ha parlato dell'accordo con Berlusconi e Meloni in vista delle politiche, e ha spiegato che per lui non occorre nessuna firma: "Basta un impegno pubblico davanti agli italiani su alcuni punti fondamentali", come immigrazioni e pensioni. Salvini non ha fissato alcun accordo con gli alleati, ma oggi si apre ufficialmente la campagna elettorale: "Per me non ci sono vacanze, sono pronto all'inizio dell'anno, poi ci saranno due mesi per girare l'Italia", ha detto.

Negli ultimi anni Salvini, in occasione del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, ha tenuto via social un "contro-discorso", spiegando in due occasioni che avrebbe guardato i cartoon "Peppa Pig" e "Masha e Orso" con la figlia, per non ascoltare le parole di Napolitano prima, e di Mattarella poi. Quest'anno invece i suoi programmi sono cambiati, e ai giornalisti che gli hanno domandato se avrebbe ascoltato il discorso, Salvini ha risposto così: "Certo, mi preparo a governare fra meno di due mesi e dovremo andare dal Capo dello Stato a presentargli la squadra di ministri che guideranno l'Italia".