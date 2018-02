Dopo le dichiarazioni di Salvini di ieri, a proposito del rischio di un'islamizzazione della società, un utente su Facebook ha postato una vecchia foto, che risale al 2001, che ritrae il leader della Lega che tiene un comizio proprio all'interno di una moschea. La foto era stata lanciata in realtà due anni fa da Davide Piccardo, attivista musulmano e coordinatore dal 2011 al 2016 del CAIM, il Coordinamento delle Associazioni islamiche del capoluogo lombardo, che per attaccare il leader leghista, scriveva questo post su Facebook: "Mi chiedo che cosa ci facesse Matteo Salvini in via Padova 144 in quella che chiamerebbe una moschea abusiva da abbattere con una ruspa, in compagnia di Gueddouda Boubakeur (esponente di primissimo piano di molte delle associazioni nel mirino oggi e parlamentare in Algeria di un partito di ispirazione islamica) di Abdelwahab Ciccarello, dirigente di Islamic Relief e Abdullah Tchina imam di via Padova, della Moschea Mariam e fondatore del CAIM – Salvini era in campagna elettorale e chiedeva voti".

L'incontro di 17 anni fa era appunto un appuntamento elettorale: di lì a poco ci sarebbe stato il rinnovo del Consiglio Comunale di Milano e Salvini era consigliere uscente. L'immagine ieri è stata ripescata ed è diventata virale su Facebook.

Anche oggi da Genova Salvini ha ribadito di voler bloccare l'apertura di nuove moschee in Italia: "Al governo controlleremo tutto ciò che già c'è, chiuderemo ciò che è illegale, in quello che è sulla carta legale, vedremo da dove arrivano i soldi, chi predica e come predica, con uno stop a tutte le nuove aperture di moschee". E la motivazione addotta è che l'Islam dovrebbe prima chiarire se è compatibile "con le nostre libertà, con i nostri valori, le nostre conquiste di sicurezza e certezza": "Fino a quando l'Islam non farà chiarezza e non ribadirà che gli esseri umani sono tutti uguali davanti a Dio e davanti alla legge, io non concedo neanche mezza moschea".