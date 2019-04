Salvatore Caiata, deputato eletto alla Camera con il Movimento 5 Stelle, poi espulso e confluito nel Gruppo Misto, è entrato a far parte di Fratelli D'Italia. L'annuncio è stato dato dalla presidente del partito, Giorgia Meloni, e dallo stesso deputato durante una conferenza stampa a Montecitorio. La presentazione della leader di Fdi ha ripercorso la storia di Caiata, "eletto nel collegio uninominale di Potenza, presidente del Potenza calcio, un imprenditore di successo – ha annunciato la Meloni – ha scelto di aderire al gruppo di Fdi per l'attenzione che stiamo rivolgendo al mondo produttivo, alle imprese". Questa, secondo la deputata, è "un'ulteriore crescita di Fratelli d'Italia e della capacità di guardare oltre i confini propri della destra tradizionale". Durante la stessa conferenza Caiata ha parlato di quello che per lui è un vero e proprio "ritorno a casa". Infatti, ha ricordato l'ex grillino, "il mio percorso politico comincia all'università con il centrodestra, allora Pdl. Sono entrato in Parlamento con la società civile, è un ritorno naturale, un passaggio semplice". Ma oggi, secondo il deputato, "il mondo delle imprese si sente abbandonato. Questo governo, M5S in particolare, soffoca il mondo delle imprese, che si sente abbandonato".

Chi è Salvatore Caiata, espulso dal Movimento 5 Stelle

Salvatore Caiata, 48 anni, eletto nel collegio uninominale Basilicata 01, è un noto imprenditore e presidente del Potenza Calcio. Lo scorso anno è stato candidato dal Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche ma, solo nel pieno della campagna elettorale, è emerso che era indagato per riciclaggio dalla procura di Siena, dove era conosciuto per i suoi investimenti nei locali più frequentati del territorio. L'indagine, che verteva su alcuni trasferimenti di immobili e capitali, si è conclusa nell'agosto del 2018 con l'archiviazione. La reazione del Movimento 5 Stelle fu subito dura e portò all'espulsione di Caiata, che poi è confluito nel Gruppo Misto. Nonostante la vicenda l'imprenditore è stato eletto alla Camera, dichiarando, poco più di un anno fa, che avrebbe continuato a "sostenere il programma e il Movimento" e che le voci che lo vedevano vicino a un ritorno nel centrodestra erano solo "favole". Ma a volte, in politica, anche le favole diventano realtà.