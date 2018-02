Lo avevano raccolto dalla strada, curato e nutrito ma quando il cane ha iniziato di nuovo a fidarsi dell'uomo dopo essere stato abbandonato, persone senza cuore lo hanno catturato e ucciso lasciandolo impiccato a un albero. È la terribile storia del randagio Spinone, trovato senza vita domenica scorsa dagli stessi volontari dell'associazione che lo aveva aiutato a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Una scena atroce si è presentata gli occhi dei volontari. "È un atroce delitto, perpetrato a danno di un cane che veniva accudito dall'associazione" hanno spiegato dal gruppo

"Nella giornata di domenica 11 febbraio nella zona erbe bianche, tra le palazzine popolari e l'oleificio fontane d'oro a Campobello di Mazara, dei criminali hanno impiccato, ad un albero, un nostro cane randagio Spinone, di una bontà unica, che abbaiava solo agli estranei per difendere la sua famiglia" hanno raccontato su Facebook i volontari l'Associazione A…Fido, gruppo che si occupa di cani randagi nella zona.

"Un'associazione di Bergamo che ci aiuta con i randagi, aveva provveduto a farlo curare e sterilizzare l'anno scorso e aveva cominciato a fidarsi dell'uomo, infido e cattivo per sua natura" hanno aggiunto dal gruppo. Per questo motivo ora dall'associazione è partita una richiesta di aiuto rivolta tutti per cercare di trovare i responsabili del macabro gesto. Per chi offrirà un aiuto concreto e saprà fornire prove sui colpevoli, è stata messa a disposizione anche una ricompensa in denaro.