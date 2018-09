Si stava mettendo la crema solare a bordo piscina quando improvvisamente si è reso conto che in acqua c’erano due bambini in difficoltà e, senza pensarci due volte, si è subito fatto spazio tra ombrelloni e lettini e si è tuffato per salvarli. Un gesto “eroico” che vede protagonista un papà inglese di trentadue anni che però, tornato a casa dopo la sua vacanza a Minorca, ha chiesto un risarcimento all’agenzia di viaggi perché quell’episodio nella piscina dell'hotel in cui soggiornava avrebbe rovinato la sua vacanza. Vedere quei due bambini – un ragazzino di 7 anni e una bambina di 6 – quasi annegare durante la sua vacanza nell’isola spagnola sarebbe stato traumatico per il giovane inglese, Steven Tartt, che ai media britannici ha raccontato la sua vicenda. “La mia vacanza è stata rovinata perché il bagnino non stava facendo il suo lavoro. Ho sognato la scena tutti i giorni, è stato orribile. Sono stato costretto a chiedere una settimana in più di vacanze”, ha detto l’uomo.

L’agenzia di viaggi non è d’accordo col trentaduenne – Steven ha quindi chiesto a un risarcimento economico, ma l'agenzia di viaggi che aveva organizzato la sua vacanza a Minorca non sembra dello stesso avviso. “Siamo grati al signor Tartt per il suo gesto coraggioso – hanno replicato – ma riteniamo che il miglior supporto che possiamo offrirgli non sia un risarcimento economico, bensì indirizzarlo a nostre spese presso un centro di assistenza psicologica”. L’uomo si è anche sfogato su Twitter dicendosi disgustato di non aver ottenuto un risarcimento ben due mesi dopo la sua vacanza.