Quando aveva salutato i suoi due figlioletti ed era andata a letto in camera, martedì sera come ogni sera, nessuno sospettava che sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbero vista in vita. Giorgia Benacchio, giovane mamma residente a Fagagna, in provincia di Udine, infatti è stata ritrovata senza vita il giorno seguente ancora nel suo letto, nella casa dei genitori del compagno. Quest'ultimo, come racconta il quotidiano locale Il Mattino di Padova, era uscito presto nella mattina di mercoledì e, pensando che la donna dormisse, non l'aveva svegliata.

A ritrovare il corpo senza vita della 38enne, originaria di Este dove vive ancora la famiglia, sono stati i parenti del compagno. Inutili i successivi tentativi di rianimarla. Quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto, la donna era già morta da diverse ore. Resta il mistero di una morte così improvvisa e che ha colto tutti di sorpresa e lasciato due piccoli di 7 e 10 anni senza mamma. Stando al racconto dei parenti, infatti, Giorgia non soffriva di gravi patologie né aveva accennato di recente a qualche malessere. Per questo motivo i carabinieri hanno aperto un fascicolo sul caso e la magistratura ha disposto l’autopsia sulla salma che è stata già effettuata. Solo l’esito finale redatto dal medico legale potrà chiarire le cause del decesso.

La sua morte a colpito e sconcertato anche i tanti colleghi dell’ospedale di San Daniele del Friuli dove Daniela lavorava come barelliera da diversi anni dopo il trasferimento da Este. "Era una madre straordinaria e una lavoratrice instancabile. Non ci capacitiamo di quanto accaduto: Giorgia non soffriva di particolari disturbi e ora aspettiamo l’esito dell’autopsia per capire cosa sia veramente successo" hanno spiegato i parenti. Per l'ultimo addio la salma sarà trasferita ad Este dove sabato pomeriggio ci saranno i funerali nel duomo di Santa Tecla