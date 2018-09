Alla vista di un posto di blocco della polizia è andato subito nel panico e, dopo aver fermato la sua auto a bordo carreggiata, si è dato alla fuga a piedi lungo l'autostrada finendo infine per gettarsi giù dalla rampa di accesso a un viadotto, il tutto per sfuggire all'alcol test. Ferito e fermato dagli agenti che gli erano corsi dietro dopo aver visto il suo comportamento sospetto, si è scoperto che in realtà l'uomo aveva tutto in regola, non era ricercato e non era positivo nemmeno all'alcol test che tanto temeva. È l'assurdo episodio che vede come protagonista un uomo di Xuzhou, nella provincia cinese dello Jiangsu, che aveva pensato bene di darsi alla fuga correndo a piedi in autostrada e mettendo in pericolo se stesso e gli altri solo per una paura immotivata.

Quando è stato bloccato dagli agenti con un frattura alla gamba causata dal pericoloso salto, l‘uomo ha confessato che temeva di risultare positivo all'alcol test in quanto la sera prima aveva bevuto durante una cena tra amici. In realtà erano passate già abbastanza ore e quando gli agenti lo hanno sottoposto ai controlli in ospedale, il risultato era pienamente nei imiti di legge. La sua paura ingiustificata però gli costerà ora una pesante sanzione per il suo comportamento.