Scalda i motori il Salone Internazionale del Libro di Torino, previsto negli spazi del Lingotto dal 9 al 13 maggio 2019. La più importante manifestazione libraria italiana è stata presentata ieri, da Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori, Maurizia Rebola, Direttore della Fondazione Circolo dei lettori e il direttore del Salone, lo scrittore Nicola Lagioia che ha svelato il nuovo programma dal titolo "Il gioco del mondo", dal titolo del romanzo del 1963 dello scrittore argentino Julio Cortázar.

E per raccontare il gioco del mondo saranno come al solito cinque giorni intensi, rumorosi, vivissimi, dove attraverso i libri si proverà a raccontare la dimensione della nostra contemporaneità attraverso il volto, le voci, le parole – soprattutto – degli scrittori. Ma non solo. Con loro ricercatori, scienziati, artisti, ogni tipo di interferenza è plausibile a un salone del libro davvero proiettato nel ventunesimo secolo.

Motivo per cui saranno ben tre le inaugurazione degli spazi al Salone Internazionale del Libro di Torino, dalla sera di mercoledì 8 maggio, ore 20.30, con l’Intervista impossibile a Leonardo Sciascia, a 30 anni dalla morte del più scettico scrittore del Novecento italiano, testo curato da Christian Raimo, scrittore e critico, per la regia di Veronica Cruciani e con l'interpretazione di Fausto Russo Alesi.

Il giorno dopo, giovedì 9 maggio, invece, Fernando Savater presso la Sala Oro del Lingotto, terrà una grande lezione inaugurale dal titolo "Dov’è l’identità culturale europea", per trovare risposte a una serie di domande di stringente attualità. Grande attesa, infine, per l'inaugurazione del Bookstock Village, spazio dedicato ai giovani, che sempre giovedì 9 maggio, alle ore 10.30, vedrà Paola e Claudio Regeni, raccontare, con il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi, loro figlio Giulio, il suo lavoro in Egitto e i desideri che aveva per il proprio futuro e per quello del mondo.