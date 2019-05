"In tempi in cui un Ministro dell’Interno parla dal balcone da cui si era affacciato Mussolini, la letteratura è quanto mai essenziale come antidoto all’antifascismo. Al contrario della ricerca storiografica, la letteratura è popolare, inclusiva, aperta a tutti". Sono le parole con cui il premio Strega, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, chiosa a margine dell'incontro tenutosi ieri sera, al Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ad Antonio Scurati, autore di "M, il figlio del secolo" (Bompiani) candidato allo Strega di quest'anno.

L’autore del romanzo su Mussolini ha lanciato il suo appello proprio dal Salone del Libro, arrivato proprio dopo le dilanianti polemiche sulla presenza della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, e alla successiva sua esclusione. Scurati, che tempo fa aveva raccontato il fascismo in un video esclusivo per Fanpage.it, ha dichiarato:

Sono cresciuto e diventato adulto negli anni Ottanta in una città provinciale come Venezia. In quel decennio l’imperativo categorico era quello di arricchirsi e consumare, mentre il dibattito politico e ideologico cominciava a fare marcia indietro. Tuttavia la mia è l’ultima generazione che si è formata all’ombra della pregiudiziale antifascista con il mito fondante della Resistenza.

Sulla stessa linea di Scurati, seduto accanto a lui, Francesco Piccolo. L'autore de "La separazione del maschio" e de "Il desiderio di essere come tutti" ha illustrato al pubblico le ragioni, a suo avviso, dell'importante per il pubblico di leggere un libro come "M, il figlio del secolo" di Antonio Scurati: