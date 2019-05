Le polemiche che rischiano di trasformare il Salone del Libro di Torino nel "Salotto di Casapound" rappresentano una vicenda intricata e certamente dolorosa per il mondo culturale italiano. Ma come sempre, davanti a fatti nuovi, o quantomeno insoliti, per usare un eufemismo, ci sarà necessità di riflettere. E tanto prima lo si farà tanto meglio sarà per tutti. Oramai la presenza degli eredi di chi bruciava i libri degli ebrei e degli oppositori politici in piazza alla kermesse di Torino è un dato di fatto. A questo punto, più che domandarsi di chi sia la colpa, bisognerebbe chiedersi se il fattaccio è solo una questione di spazi e stand o piuttosto di tempi.

I tempi sono più che maturi per un dibattito antifascista serio, costruttivo, direi urgente come non lo era stato mai dal dopoguerra. I tempi sono più che maturi, forse persino andanti sul marcio, per ripensare una linea comune contro ogni reviviscènza e revisionismo nero. Chi nega che esista un'emergenza democratica si domandi almeno come siamo arrivati a offrire la platea culturale più importante d'Italia a un picchiatore pregiudicato che ha potuto impunemente affermare "Sono fascista e l'antifascismo è il male d'Italia". Davanti a ciò, esserci o non esserci, non è chiaramente il problema.

Lo è trovare il coraggio di fare un “reframing” – come usa dire di questi tempi – delle pratiche, del linguaggio e dell’agire antifascista, ognuno con gli strumenti che ha, ma tutti nell’intento comune di impedire che un fatto del genere accada di nuovo. Che un fatto del genere sia preludio a qualsivoglia altro deterioramento degli spazi e dei tempi della democrazia. I miei strumenti sono quelli della parola militante. Oggi al servizio di domande che io stesso temo farmi, ma quanto mai necessarie: "Noi non siamo come loro". Grazie a quanti oltre a leggere, vorranno prendere parte e contribuire alla riflessione.