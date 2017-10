Il ministero della Salute ha comunicato il ritiro di un lotto di salame piccante del Salumificio Del Nera, in provincia di Perugia, a causa di una contaminazione da salmonella. L’avviso di richiamo è stato pubblicato in data 5 ottobre sul nuovo portale dedicato alla sicurezza alimentare del ministero della Salute. Come si legge sul richiamo del ministero, il lotto interessato è quello prodotto il 18/08/17 con scadenza al 18/04/18, in formato da 350 grammi. Il marchio di identificazione dello stabilimento è Q1920/L. Il prodotto è da riportare al punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Il presidente dello “Sportello dei Diritti”, Giovanni D'Agata, non esclude che l’ingerimento del salame piccante possa provocare un pericolo per la salute dei consumatori.

Salmonella e salmonellosi, cosa c’è da sapere.

La salmonellosi, o infezione da salmonella, è un'infezione dell'apparato digerente che si presenta con sintomi specifici ed è causata principalmente dall'ingestione di cibo crudo contaminato. Si presenta con vomito, dolori, febbre e diarrea ed è appunto provocata dai batteri del genere Salmonella. Di solito gli alimenti che contengono i batteri sono per lo più crudi e di provenienza ovina (carne cruda, uova, latte, maionese, succhi non pastorizzati). La salmonellosi si presenta tra le 6 e le 72 ore successive all'ingestione del cibo contaminato. Generalmente l’infezione passa da sola e, in alcuni casi, è addirittura asintomatica.