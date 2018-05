Il direttore de "Il Giornale" Alessandro Sallusti, durante il programma di Peter Gomez "la Confessione", ha raccontato al giornalista una conversazione telefonica avuta con l'ex premier Matteo Renzi, in cui il segretario dimissionario del Pd lo avrebbe minacciato utilizzando queste parole: "Ti spacco le gambe".

L'episodio risale alla vigilia di Natale di qualche anno fa:

"Suona il telefonino. ‘E' Palazzo Chigi, le passo il presidente'. Dico: ‘Buongiorno presidente come sta? Lui inizia: ‘Come sto un cazzo, tu sei un bastardo'. ‘Ma presidente cosa c'è?', dico. ‘Hai pubblicato sul sito una notizia…', fa lui. Io non sapevo onestamente di cosa stavamo parlando. Gli ho chiesto se eravamo su Scherzi a parte. E lui: "Scherzi a parte un cazzo! Io vengo sotto casa e ti spacco le gambe"

Sallusti a quel punto racconta di aver risposto a tono:

Io dico: ‘Sai cosa c'è? Ho un rispetto sacrale del presidente del Consiglio, chiunque sia, ma se la metti su questo piano per me puoi andare a fanculo', e ho appeso il telefono. Non ci siamo parlati per due anni"

In serata arriva la replica dell'ex presidente del Consiglio: "Matteo Renzi non ha mai pronunciato le parole riportate da Sallusti. Né in tono serio, ovviamente. Ma neanche in tono scherzoso. E del resto un simile linguaggio da gangster non può appartenere a una persona civile. La vicenda sarà chiarita in sede civile, con richiesta di risarcimento danno d'immagine per evitare ulteriori problemi di natura penale al direttore Sallusti". Questo è il contenuto di una nota dell'ufficio stampa di Matteo Renzi.