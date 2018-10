Attimi di paura nelle scorse ore per gli abitanti di in un paesino del Salento settentrionale, Guagnano, in provincia di Lecce. Improvvisamente la croce che svetta su una delle chiese locali è andata a fuoco allarmando passanti residenti della zona. Ad accorgersi delle fiamme infatti sono state alcune persone che si trovavano in un bar situato di fronte all'edificio sacro e che, come si legge sul giornale salentino "Nuovo Quotidiano di Puglia, Subito hanno allertato i vigili del fuoco. L'episodio nella tarda serata di domenica nella frazione di Villa Baldassarri e in particolare in cima alla chiesa intitolata alla Madonna del Carmelo.

Fortunatamente i pompieri in poco tempo sono arrivati sul posto e hanno spento l'incendio evitando che le fiamme si propagassero al resto della chiesa con ulteriori danni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del locale stazione per capire la dinamica dei fatti ma, dopo gli accertamenti, è stato escluso il dolo Ad originare il rogo sarebbe stato un cortocircuito all'impianto elettrico che illumina il luogo di culto