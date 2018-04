Il Ministero della salute ha diffuso un comunicato sul suo sito per il richiamo di un lotto di salame di cioccolato a marchio Bocon. Il prodotto viene ritirato per la possibile presenza di piccoli frammenti di gomma. Il salame al cioccolato a rischio viene venduto in confezioni da 300 grammi, con il numero di lotto L. BO07 e sulla confezione riporta la data di scadenza 07-05-2018. È stato prodotto da Bocon Srl nello stabilimento di via Montello 72 a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Come sempre accade in questi casi, a scopo precauzionale i consumatori vengono invitati a non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Il Ministero della Salute comunica che per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda al numero verde 800-259835 oppure inviare una e-mail all’indirizzo bocon@bocon.it.

I precedenti richiami del Ministero della Salute – Solo ieri il Ministero della Salute aveva diffuso un altro comunicato per alcune confezioni di gelato in vaschetta al gusto tiramisù a marchio Decò. Il prodotto è stato ritirato per la presenza di glutine non dichiarato in etichetta e che potrebbe costituire un rischio per i consumatori celiaci. Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 500 g con i numeri di lotto K7235 e K7249 e da consumarsi preferibilmente entro 06/19 e 07/19. Le vaschette richiamate sono state prodotte per Multicedi Srl con sede dello stabilimento a Pastorano (CE) S.S. Casilina c.da Spartimento dall’azienda Eskigel Srl, nello stabilimento di via A. Vanzetti n° 11 a Terni. Per visualizzare tutti i richiami del Ministero, basta recarsi sul sito dell’istituzione e cliccare sul link “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” sotto la voce “Avvisi di sicurezza”.