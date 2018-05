Un altro salume richiamato dal commercio per rischio microbiologico o contaminazione da batterio della Salmonella, che causa la salmonellosi. Il Ministero della salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di salame romagnolo senza lardello marchio Natural Salumi per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto interessato è distribuito in forme intere da 0.90 kg ca e 0,45 kg ca metà sottovuoto con il numero di lotto 30209D e scadenza 02/07/2018. Il salame richiamato è stato prodotto da Natural Salumi srl nello stabilimento di via Buriona,2/A a San Biagio di Argenta, in provincia di Ferrara. A scopo precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato anche se la data di scadenza è differente e restituirlo al punto vendita dove si è eventualmente acquistato. Anche i salami che hanno data di scadenza diversa da quella comunicata, ma appartengono al numero di lotto indicato devono essere restituiti e non consumati.

Come detto, il batterio del genere Salmonella, provoca l’infezione nota con il nome di Salmonellosi. A differenza di quanto si creda, è un patogeno molto diffuso nel nostro paese. I principali responsabili dell’espansione della patologia sono gli animali d’allevamento (maiali, bovini, polli), da compagnia (cani, gatti, roditori) e, principalmente rettili quali le tartarughe d’acqua. Ciò vuol che se la materia prima è contaminata (per esempio il latte, le uova o la carne degli animali malati) questa può diventare veicolo d’infezione ed essere trasmessa con estrema facilità all’uomo. Tra i sintomi della salmonellosi, i più comuni sono quelli che coinvolgono l’apparato gastroenterico. Si possono quindi manifestare vomito, diarrea, nausea, febbre e dolori addominali in seguito al contatto o l’ingestione con cibo o acqua contaminata. In casi estremi, o se non curata in maniera efficace, la salmonella può portare a situazioni cliniche estremamente gravi che coinvolgono le meningi (meningite) o le ossa. Tali problemi si verificano soprattutto nei soggetti immunodepressi, nei bambini piccoli, negli anziani e nelle donne in gravidanza.