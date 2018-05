Whisanu Srisanao, un uomo tailandese di 30 anni, è stato ricoverato in ospedale dopo essersi tagliato intenzionalmente il pene mentre assisteva a un film pornografico: stando a quanto riportano le cronache, il giovane stava vedendo un video hardcore che l'avrebbe "mandato in delirio", stato d'animo che – chissà per quale ragione – l'ha convinto a procurarsi "piacere" tagliandosi una parte del pene in un atto di sadomasochismo apparentemente immotivato.

Il gesto del giovane ha rischiato però di costargli caro, ben più di quanto probabilmente immaginava: il sangue è infatti iniziato a scorrere copiosamente costringendolo a chiamare un'ambulanza e farsi trasportare in ospedale, dove il trentenne è arrivato già evidentemente provato dal dolore e probabilmente imbarazzato. Ai medici che gli hanno chiesto cosa gli fosse accaduto non se l'è sentita di mentire: ha detto che stava guardando un video porno quando ha avuto il desiderio di procurarsi piacere tagliandosi una parte del pene.