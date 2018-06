Orribile scoperta questa mattina all'ingresso di un edificio di Sacile, in provincia di Pordenone, che ospita un gruppo di richiedenti asilo. Sono stati proprio gli ospiti della struttura, gestita dalla Cooperativa sociale Karpos Onlus di Porcia, a dare l'allarme ai Carabinieri. Durante la notte, infatti, ignoti hanno appoggiato sul pilastro di recinzione della struttura una testa di maiale mozzata e alcune interiora dell'animale. Un gesto di chiarissima matrice razzista, su cui stanno indagando gli uomini dell'Arma, che hanno chiesto l’intervento del personale dell’azienda Ambiente e servizi, che ha provveduto a rimuovere e smaltire l’oggetto del reato.

L'edificio presso cui è stato compiuto l'atto razzista ospita da due anni otto richiedenti asilo, che vivono al piano terra della palazzina e, stando a quanto rivelano anche i quotidiani locali, non hanno mai creato problemi, e non risultano lamentele da parte dei vicini o della comunità per la loro presenza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire eventuali collegamenti tra il raccapricciante gesto e l’odierna festa per la fine del ramadan. Gli stranieri non hanno voluto formalizzare la denuncia, pur ritenendo l'azione offensiva e non rispettosa della loro cultura.

Gli otto richiedenti asilo di ospiti a Sacile sono lo 0,04% della popolazione della città

La città di Sacile è la seconda per popolazione della provincia di Pordenone, con i suoi quasi 20mila abitanti. I richiedenti asilo non rappresentano che lo 0,4 per cento della popolazione. In città non ci sono mai stati segnali di intolleranza. Sacile è amministrata dal 13 maggio scorso da una giunta di Forza Italia, con la Lega all'opposizione dopo aver perso al ballottaggio. Fino ad allora, il vice sindaco era l'attuale Sottosegretario all'Ambiente della Lega, Vannia Gava.