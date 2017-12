Un cambiamento di passo da parte di Ryanair: la compagnia aerea ha modificato il suo atteggiamento nei confronti dei sindacati. Alla fine l'azienda irlandese è stata costretta a cedere. Ryanair annuncia di aver scritto ai sindacati dei piloti in Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo invitandoli a colloqui per legittimarli come organizzazioni rappresentative in ciascuno di questi Paesi. "Ryanair cambierà la sua politica di lungo corso di non riconoscere i sindacati allo scopo di evitare qualsiasi minaccia di interruzione ai suoi clienti e ai suoi voli durante la settimana di Natale", si legge nella nota.

Considerando le lettere minacciose, spedite ai dipendenti italiani in data 12 dicembre, nulla faceva presagire un'apertura in questa direzione. La compagnia deve aver fatto i conti, e in vista delle festività natalizie, come specificato nel comunicato, ha deciso di concedere qualcosa. L'azienda aveva cercato di impedire gli scioperi, previsti per oggi, e aveva cercato di intimidire i piloti, informandoli del rischio di ricevere ripercussioni. Oggi l'amministratore delegato Michael O’Leary, dopo 30 anni, ha deciso di trattare con i sindacati dei piloti e discutere dei loro diritti, compresi i salari. E non è un caso che la svolta sia arrivata proprio in occasione di un venerdì nero per gli aeroporti, anche quelli italiani, in cui sono stati cancellati all'ultimo minuto molti voli. Ryanair ha chiesto di revocare lo sciopero previsto per mercoledì 20 dicembre.

"I voli di Natale sono molto importanti per i nostri clienti e vogliamo rimuovere qualsiasi preoccupazione che possano subire interruzioni dall'azione dei piloti la prossima settimana – ha detto l'amministratore delegato della low cost – Se il modo migliore di raggiungere questo obiettivo è parlare con i nostri piloti attraverso un riconosciuto processo sindacale, allora siamo preparati a farlo e abbiamo scritto oggi a questi sindacati invitandoli a colloqui e chiedendo di cancellare le azioni minacciate per la settimana di Natale". E poi ha aggiunto: "Il riconoscimento dei sindacati rappresenta un cambiamento significativo per Ryanair, ma abbiamo portato già a compimento cambi radicali".