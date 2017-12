Avevano prenotato un viaggio in aereo da Monaco a Palermo contando in un breve tragitto di un'ora e quaranta minuti ma all'ultimo minuto il volo è stato cancellato e per loro si è aperto un bivio: sborsare oltre 500 euro a testa per comprare i biglietti su un altro volo per la Sicilia o scegliere il treno. La maggior parte ha scelto la seconda opzione imbarcandosi in un viaggio odissea di ben 43 ore. È quanto denuncia un gruppo di viaggiatori di un volo Ryanair che domenica scorsa dall'aeroporto di Memmingen, in Germania, avrebbe dovuto portarli in Sicilia.

"Domenica all'una siamo arrivati all'aeroporto di Memmingen, eravamo in sala d'attesa, pronti per salire in aereo, siamo stati informati dopo un'ora e mezza dal volo previsto che era stato cancellato per questioni ancora da accertare ed era atterrato a Norimberga" ha raccontato a Repubblica uno dei passeggeri, aggiungendo: "Abbiamo chiesto di trasferirci a Norimberga per prenderlo lì ma ci hanno risposto che non era possibile e che l'unico volo disponibile era previsto per domenica 17, sette giorni dopo: accettando saremmo dovuti restare in Germania a nostre spese".

"Ci siamo attivati per poter raggiungere Palermo, chi pagando fino a 500 euro a persona per un volo con un'altra compagnia, chi preferendo il treno al costo di 200 euro a persona. La Ryanair ci ha abbandonati senza neppure offrire un bicchiere d'acqua, considerando che c'era una donna incinta e bambini" denunciano i viaggiatori. Per chi ha scelto il treno però il viaggio si è rivelato un altro calvario visto che a causa del maltempo il convolgio è rimasto bloccato. "Siamo partiti domenica sera alle 20 e siamo arrivati a Palermo martedì mattina alle 9.40, dopo 43 ore di viaggio. Anche in questo caso c'è stato un intoppo per ghiaccio sulle rotaie, ma Trenitalia si è attivata e ci ha offerto una notte in albergo con cena, colazione e taxi per il traghetto" hanno raccontato i viaggiatori.