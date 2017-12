Si chiama Ryan, ha appena sei anni, e non solo è una star di YouTube ma, proprio grazie ai suoi video, è diventato un bambino milionario. Come? Semplicemente facendo quello che più gli piace, ovvero provando i suoi giocattoli. In un solo anno Ryan – il suo cognome non è noto e neppure si conosce il luogo in cui vive – ha guadagnato 11 milioni di dollari, arrivando ottavo nella lista pubblicata da Forbes sugli youtuber più pagati al mondo. Tutto è iniziato nel 2015, quando aveva appena tre anni, e di fronte a una telecamera ha iniziato a scartare i suoi giochi e recensirli con maestria. È stata la mamma a spiegare che il figlio guardava gli altri bambini su YouTube e diceva che voleva fare come loro. Il primo video è nato un po’ per gioco, mentre Ryan scartava un trenino della Lego e scopriva come funzionava.

Il suo canale su YouTube ha oltre 10 milioni di iscritti – Col tempo il piccolo è diventato così bravo da farsi seguire da bambini di tutto il mondo ma anche da attirare l’attenzione di diversi marchi di giocattoli, che non hanno potuto non notare il suo potenziale. Attualmente il suo canale YouTube, “Ryan ToysReview”, pieno di video del bambino alle prese con i suoi giochi, ha più di 10 milioni di iscritti e alcuni sui video raggiungono anche quota 800 milioni di visualizzazioni. Il canale recentemente è entrato anche nel Guinness World Record Kids, sezione dedicata ai bambini, come il più visto per un millenial. “Dal primo video al 4 maggio 2017, il canale è stato visto da un numero incredibile di persone: 12.076.126.791”, si legge sul sito del Guinness dei Primati.