Tragico incidente frontale tra due automobili in Russia, nella regione autonoma russa di Khanty-Mansi. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tass, due macchine si sarebbero scontrate – per via di causa ancora al momento in via di accertamento – e al devastante impatto non sarebbe sopravvissuto nessuno degli occupanti. Il bilancio del tragico incidente, infatti, conta ben dieci morti, di cui quattro bambini. Immediatamente intervenuti sul posto i soccorsi, per nessuna delle vittime c'è stato nulla da fare, sono tutte morte a causa delle gravissime ferite provocato nello scontro e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione sul posto.

I rilievi sono ancora in corso e la dinamica del sinistro è ancora in via di accertamento, ma stando a quanto riferito da media locali russi, sembra che a provocare il tragico incidente sarebbe stato uno dei due conducenti coinvolti, il quale avrebbe improvvisamente, e per cause ancora da chiarire, perso il controllo della propria autovettura, finendo per schiantarsi contro l'auto che stava sopraggiungendo dalla corsia opposta.