Ha assalto una scuola armato di ascia e bombe molotov, ferendo almeno sette persone. Terrore nella città di Ulan-Ude, nella Repubblica russa di Buriazia, dove un giovane, quasi certamente uno studente dello stesso istituto, ha seminato il panico nella mattina di oggi, 19 gennaio. Nel corso del folle gesto avrebbe anche cercato di dare alle fiamme l'edificio. Successivamente si è lanciato da una finestra. L’incidente è stato confermato Svetlana Petrenko, rappresentante ufficiale del comitato investigativo russo, che ha dichiarato a TASS come l'adolescente, che ha agito da solo, attualmente è ricoverato in ospedale. "Secondo le indagini, è stato accertato che l'aggressore ha agito da solo, ora è piantonato in ospedale, dopo aver tentato il suicidio", ha detto.

Secondo le primissime informazioni, uno studente di nono anno (quindi di circa 14/15 anni) approssimativamente intorno alle 9:35 locali (le 2.45 in Italia), si sarebbe infiltrati nella scuola numero 5 nell'insediamento di Sosnovy Bor a Ulan-Ude. Dopo aver indossato una maschera, ha gettato una bottiglia con miscela incendiaria nell'aula di lingua e letteratura russa, dove c'era una lezione per gli studenti della 7a classe. Studenti e docenti sono riusciti a scappare, alcuni sarebbero rimasti feriti. Gli investigatori hanno detto che uno studente è già stato arrestato con l'accusa di aver attaccato la scuola. Secondo il servizio stampa del dipartimento regionale del comitato investigativo, sarebbero già stati avviati procedimenti penali contro l'aggressore, che è stato arrestato. "Un’indagine è stato inaugurata contro un alunno di una delle scuole, sospettato di aver commesso un crimine. Il sospetto adolescente è stato arrestato", si legge nella nota.