Le immagini di un rocambolesco quanto spettacolare incidente stradale tra un Suv e un BMW arrivano da Rostov-on-Don (città della Russia sud-occidentale). Nello scontro sono rimaste coinvolte almeno cinque vetture: oltre alle due macchine che si sono speronate, altre tre sono rimaste schiacciate dallo stesso Suv che si è capovolto più volte. Tre persone sono rimaste ferite gravemente e verserebbero in condizioni molto serie, tra cui un 19enne ferito alla testa e alle gambe. I due passeggeri del SUV, un uomo di 32 anni e una donna di 43 anni, sono in condizione critiche.

La collisione tra Suv e BMW sarebbe avvenuta per un’infrazione di quest’ultima vettura: il conducente non si è fermato al semaforo rosso e ha speronato l’altro mezzo a tutta velocità. La vettura colpita si è ribaltata per più volte, dopo il violento impatto, e ha concluso la sua corsa urtando altre tre auto che ha incontrato sulla sua corsa, oltre ad abbattere vari segnali stradali.

Non è chiaro se la polizia abbia arrestato il conducente della BMW; le autorità locali hanno aperto un’inchiesta su quanto accaduto. Sconvolti i testimoni oculari che hanno assistito alla scena. "È pazzesco, sembra una scena di un film di Hollywood" ha detto un uomo. Mentre un altro ha commentato: "Ho più di 34 anni di esperienza di guida e questa è la prima volta che ho visto qualcosa di simile Ancora non capisco cosa stava pensando l’uomo alla guida della BMW."