Ha provato a baciarla, lei ha respinta le sua avanches e lui l’ha colpita in pieno volto con un pugno. Tutto è successo in pochi secondi. La sventura protagonista è una ragazza che si stava accendendo una sigaretta fuori da una discoteca nella città di Ulyanovsk, in Russia, quando l’uomo, probabilmente ubriaco, le si è avvicinato e ha cominciato ad infastidirla; la giovane, in tutta risposta gli ha gettato addosso il fiammifero ormai spento. L’intenzione era chiara: “Lasciami stare”; ma lui per tutta risposta le ha dato un pugno violentissimo, tanto da farla cadere a terra priva di conoscenza.

L’intera scena è stata però filmata da un testimone che si trovava a pochi metri di distanza dalla donna, fuori dal locale; il video mostra l’intera scena, con l’uomo che le si avvicina andando quasi a sfiorarla con la bocca, lei che cerca di scansarlo e quindi la reazione brutale del balordo. Successivamente è proprio quest’ultimo che le si è avvicina cercando di rialzarla, forse consapevole di aver esagerato. Non è chiaro se il filmato sia stato trasmesso alla polizia, ma qualcuno lo ha caricato sui social network e non è da escludere dunque che possano essere state avviate le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.