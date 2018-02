La polizia russa ha trovato i resti mummificati di un pensionato all’interno della sua abitazione a San Pietroburgo. Il 66enne è stato scoperto dopo che i vicini si erano lamentati del cattivo odore presente in tutto il condominio. “Non vedevamo Valery da molti mesi” hanno raccontato. Quando la polizia ha fatto irruzione nella casa del pensionato, hanno trovato il corpo sdraiato sul suo divano accanto ad una bambola gonfiabile “fatta in casa”, come si legge anche sul Daily Mail. “Era vestito e parzialmente mummificato. Era morto da diversi mesi” ha rivelato un agente a Nevsky News.

Secondo la polizia l’uomo avrebbe assemblato “la bambola del sesso” con oggetti raccolti di bidoni della spazzatura vicino a casa sua, nel quartiere cittadino di Moskovsky. La testa era stata strappata da un manichino utilizzato in un negozio di abbigliamento. Il corpo è stato unito con pezzi di stoffa, corde e vecchi asciugamani. Il grande busto, visibilmente sproporzionato, era invece costituito da tappeti di colore rosa. "Il suo corpo assomiglia più a quello di una mamma, ma la ‘fidanzata’ che giace sul divano accanto a lui è rimasta incolume", si legge in un rapporto delle autorità. Sul corpo della vittima sarà eseguita un'autopsia, ma la polizia è convinta che l'uomo sia morto per cause naturali. Non ci sono stati segni di violenza, ha aggiunto un portavoce.